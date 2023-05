A Venezia la mostra sulle madri e i padri fondatori dell’Unione Europea

La Festa dell’Europa 2023 si apre con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea” al Portego delle Colonne della Scuola Grande di San Marco (Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo).

L'esposizione, composta di disegni, fotografie e testi, è organizzata da Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia in collaborazione con la Scuola Grande di San Marco e l’Azienda Ulss 3 Serenissima. Si tratta di un percorso espositivo costituito da 21 pannelli in italiano e inglese che illustrano le figure delle 8 donne e dei 13 uomini che hanno contribuito a realizzare l’Unione Europea: Nicole Fontaine, Ursula Hirschmann, Nilde Iotti, Marga Klompé, Anna Lindh, Melina Mercouri, Simone Veil, Louise Weiss e Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Helmut Kohl, Sicco Mansholt, François Mitterand, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak e Altiero Spinelli.

«Questa mostra, come tutto il periodo della Festa dell’Europa, rappresenta un momento importante di dialogo e riflessione – ha dichiarato il vicesindaco Tomaello – per poter appunto riflettere con spirito critico e attento, anche rispetto agli accadimenti di questi giorni. Abbiamo qui rappresentati e descritti le madri e i padri fondatori dell’Europa: erano un gruppo eterogeneo di persone mosse però dagli stessi ideali, ovvero quelli della pace, dell’unità e della prosperità in Europa. Oltre a loro molti altri hanno ispirato il progetto europeo e hanno lavorato per realizzarlo, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, ma decisi a costruire insieme il loro comune destino».

La mostra, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 31 maggio, dalle ore 6.45 alle 21.00, con ingresso libero, è stata prodotta e inaugurata in occasione della Festa dell’Europa del 2014 a Venezia. Da allora è itinerante e ha toccato le scuole superiori del Veneto, le sedi istituzionali dei partner veneti Europe Direct e altri enti pubblici della regione.