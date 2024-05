Marco Polo, i costumi del grande sceneggiato Rai in mostra a Venezia

La straordinaria avventura sulla Via della Seta di Marco Polo rivive anche attraverso i costumi di scena dell’indimenticabile miniserie dedicata alla vita del viaggiatore, la grande produzione Rai del 1982, che vide compartecipazioni internazionali tra cui la stessa Cina: Marco Polo. I costumi di Enrico Sabbatini porta al Museo di Palazzo Mocenigo una trentina di costumi provenienti dal set e bozzetti originali, frutto di quattro anni di studio e preparazione del film e foto di scena.

Un omaggio al grande costumista Sabbatini attraverso il lavoro di Stefano Nicolao e del suo atelier che, con il film Marco Polo, avvia la sua carriera: chiamato direttamente dalla produzione per lavorare in condizioni estreme, sulla catena dell’Himalaya, realizza scene e costumi del passaggio dalla Persia alla Cina. Non ultimo, la mostra è occasione per ricordare due straordinarie personalità artistiche coinvolte nel progetto del film: il regista Giuliano Montaldo e il compositore Ennio Morricone.