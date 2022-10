Al Forte Marghera arriva la mostra micologica d’autunno del Gruppo Carpinetum di Mestre

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, presso il padiglione 51 del Forte Marghera di Mestre, avrà luogo la Mostra Micologica d’Autunno del Gruppo Carpinetum di Mestre: si tratta di un'esposizione di funghi freschi autunnali che, grazie alla stagione ancora calda, si preannuncia ricca e variegata con la presenza di diverse specie fungine, ricercate e raccolte dai soci del gruppo nei boschi di tutta la regione Veneto. Ad arricchire la mostra ci saranno inoltre totem informativi, testi scientifici, infografiche e cartellini indicativi della commestibilità dei funghi.

L'esposizione ha come principale obiettivo quello di fare informazione sui diversi generi di funghi che crescono sul nostro territorio e su come riconoscerli: verranno infatti esposti e classificati quanti più esemplari possibili, sia eduli che tossici. Esperti micologi e soci del Gruppo Carpinetum saranno a disposizione del pubblico, durante tutta la durata dell'evento, per consigli e chiarimenti sulla raccolta, determinazione, cottura e consumazione dei funghi.

Un allestimento attrattivo e dal forte impatto visivo contribuirà inoltre ad accrescere la curiosità dei visitatori riguardo la micologia, andando a suscitare l’interesse anche di chi non si è mai avvicinato a questo mondo.

La mostra sarà aperta sabato 22 ottobre, dalle 11.30 alle 20, e domenica 23 ottobre, dalle 10 alle 20.

Il Gruppo Micologico Carpinetum

Riconosciuto a livello nazionale in quanto iscritto all’Associazione Micologica Bresadola e appartenente alla Federazione Gruppi Veneti, il Gruppo Micologico Carpinetum – fondato nel 1999 – ha come scopo lo studio della micologia e la sua divulgazione: la conoscenza delle specie fungine e del loro habitat, la tutela dell’ambiente e il rispetto degli ecosistemi stessi sono fondamentali, non solo per i cercatori di funghi.

L’organizzazione di mostre, la partecipazione ai comitati scientifici regionali e nazionali, lo svolgimento di corsi annuali e le collaborazioni con la Città Metropolitana di Venezia hanno contribuito ad un’opera di informazione sulla micologia che ha reso i cittadini più consapevoli anche dei rischi che un’errata valutazione del fungo comporta.

Il Gruppo Carpinetum organizza incontri, visite guidate nei boschi, gruppi di studio, e collabora con agriturismi e ristoranti per eventi e attività di informazione sul mondo dei funghi. Il suo presidente, la signora Daniela Alzani, è un’esperta nazionale del settore nonché l’autrice di ritrovamenti di funghi rari per la prima volta in Italia.

Tutti i lunedì, presso la parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio a Carpenedo, i soci del gruppo si riuniscono per l’attività di studio e classificazione con funghi dal vero. Per informazioni contattare il numero 347 66 90 999.