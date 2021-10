Mostra micologica d'autunno a Forte Marghera

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, presso il padiglione 51 al Forte Marghera di Mestre, avrà luogo la Mostra Micologica d’Autunno, ricca esposizione di funghi freschi autunnali a cura del Gruppo Carpinetum di Mestre.

L'iniziativa è stata inserita nel palinsesto de "Le Città in Festa" dal Comune di Venezia. Grazie alla stagione favorevole, si preannuncia la presenza di oltre cento specie fungine, ricercate e raccolte dai soci del Gruppo nei boschi di tutta la regione Veneto; ad arricchire la Mostra ci saranno totem informativi, testi scientifici, infografiche e cartellini indicativi della commestibilità dei funghi.



La Mostra ha come principale obiettivo fare informazione sui vari generi di funghi che crescono sul nostro territorio e su come riconoscerli; verranno esposti e classificati quanti più esemplari di funghi possibili, sia eduli che tossici. Esperti micologi e soci del Gruppo Carpinetum saranno a disposizione del pubblico, durante tutta la durata della Mostra, per consigli e chiarimenti sulla raccolta, sulla determinazione, sulla cottura e consumazione dei funghi.



Gli orari di apertura saranno: sabato 2 ottobre dalle 16.30 alle 21; domenica 3 ottobre dalle 10 alle 21. Per ulteriori informazioni contattare il 347 66 90 999.



Il Gruppo Micologico Carpinetum è attivo a Mestre dal 1999. Iscritto all’AMB Associazione Micologica Bresadola e alla Federazione Gruppi Veneti, il Gruppo Carpinetum organizza incontri, visite guidate nei boschi, gruppi di studio, e collabora con Città Metropolitana di Venezia per ricerche, eventi e attività di informazione sul mondo dei funghi. Il suo Presidente, la sig.ra Alzani Daniela, è un’esperta nazionale del settore nonché l’autrice di ritrovamenti di funghi rari per la prima volta in Italia.

