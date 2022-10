La 42^ mostra micologica di Mirano

L’Associazione Micologica “Bresadola” - Gruppo "Amici Micologi Mirano” organizza la 42^ Mostra Micologica, che sarà aperta sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 presso la sala consiliare in corte Errera, in via Bastia Fuori 58 a Mirano.

Inaugurazione sabato 8 alle ore 11.30. Sarà poi visitabile con orario 15.00 /19.30; domenica con orario 9.00 / 13.00 e 15.00 /19.30. In esposizione oltre cento specie di funghi commestibili e velenosi in occasione della "giornata nazionale della micologia". Saranno presentati anche rettili e ofidi del nostro territorio. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Mirano. Ingresso libero.