A Venezia in anteprima mondiale la mostra dedicata a mistero ed esoterismo

I complottisti sono sempre esistiti? Come si distingue ciò che molti considerano a torto “esoterico”, in realtà più affine all’occulto ed al fantastico, dalle originali dottrine iniziatiche i cui significati per decine di secoli sono stati rivelati ai soli adepti? Cosa si prova ad entrare in un inaccessibile tempio misterico? Sono alcune domande a cui risponderà la mostra in anteprima mondiale “Esoterica Exhibition”, evento dedicato ai temi del mistero che aprirà i battenti dal 26 dicembre nelle sale del trecentesco Palazzo Zaguri in campo San Maurizio a Venezia.

La mostra è organizzata da Venice Exhibition, ideata e allestita dai curatori Stefano Momentè e Maurizio Roccato, in due anni di ricerche e studi per raccogliere i materiali espositivi. “Esoterica Exhibition” condurrà i visitatori nei meandri dell'ignoto grazie a sale ricche di pannelli esplicativi, documenti unici, reperti originali e riproduzioni di luoghi di culto misterico riservati alle dottrine esoteriche.

La maggior parte delle persone, infatti, associa erroneamente il termine “esoterico” alle pratiche più diffuse a livello popolare come: stregoneria, arti magiche, malocchio, spiritismo, società segrete e satanismo. Per questo nella prima parte della mostra saranno proprio la storia e i reperti di queste pratiche a venire esposti e trattati per primi e costituiranno il primo passo del percorso espositivo per chiarire le sfere di pertinenza delle varie materie, in modo da escludere nella mente dei visitatori tutto ciò che esoterico davvero non è. «In questa prima parte della mostra» anticipano i curatori Momenté e Roccato «saranno visibili riproduzioni dei più importanti scritti antichi di magia bianca e nera, collezioni di oggetti per i sortilegi, reperti originali da ricerche spiritiche e presunti apporti apparsi durante sedute medianiche, così come riproduzioni di documenti della Santa Inquisizione sulla caccia alle streghe».

Gli spazi della seconda parte della mostra saranno invece dedicati a: massoneria, templarismo, martinismo, rosacrucianesimo, sciamanesimo, ermetismo, alchimia. Quindi alle storiche iniziazioni rituali e ai reali significati delle dottrine esoteriche intese come portatrici di verità ai fini della salvezza individuale ed universale secondo la secolare ricerca verso la liberazione dal male e il progresso spirituale.