A Venezia arriva la mostra "Nature Wonder" con le opere cromatiche di Carlo Gasperoni

Dal 29 agosto al 5 settembre, alla Scoletta Battioro e Tiraoro di Venezia, sarà apera al pubblico "Nature Wonder", la mostra personale di Carlo Gasperoni. Artista emergente italiano con origini brasiliane, Gasperoni focalizza nella sua ricerca una sintesi tra il suo solido lato scientifico e il suo innato lato artistico. La sua arte attinge dunque in egual modo alla natura reale e alla scienza. Ispirata a corpi celesti e a fenomeni naturali, ha il compito di trascinare chi ne fruisce in un turbinio di emozioni cromatiche. Per questa personale, è stata scelta la Scoletta Battioro e Tiraoro, in cui realizzare una mostra con complesse combinazioni durante l’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

"Nature Wonder" segna un punto cruciale della sua pratica artistica, creando nuovamente solide visioni che sorgono tra oggetti seducenti che esprimono la propria personalità e il proprio stato d'animo in forte relazione con la natura.

La Scoletta dei Battioro e Tiraoro è un luogo simbolo di Venezia, un’arena nella quale gli artisti reinventano la narrazione nello spazio espositivo attraverso le loro opere. La mostra costruisce un dialogo serrato tra l’imponenza del luogo e il potere dell’arte contemporanea, in relazione con l’architettura dei secoli passati, sviluppando un viaggio estetico unico nel quale esplorare ed esprimere l’essenza della ricerca di Gasperoni.

«L’artista ha forgiato un vocabolario estetico formale, nel quale convergono il digitale con la pittura. Negli ultimi anni ha prodotto un corpo di opere in cui le sottili evoluzioni di colore, le fantasie astratte, i materiali utilizzati suscitano uno sguardo meditativo ad esperienze percettive silenziosamente coinvolgenti. I recenti lavori, realizzati in tessuto, evocano un'ampia gamma di risonanze per scenari nei quali il paesaggio trasognato si confonde con forme geologiche e organiche, così come le forze di luce che li illuminano. Il risultato è un ambiente simile ad una foresta psichedelica in cui oggetti potenti attraggono, respingono e alla fine assorbono tutti gli esseri viventi nel loro campo vivificante» spiega Camilla Boemio, curatrice della mostra. L'esposizione è un'installazione calibrata dove le singole opere contribuiscono a una composizione complessiva in cui il gioco tra luminosità, ombra, peso visivo e l'occhio dello spettatore si dispiegano con intensità.