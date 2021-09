Mostra “Oltre l’esperienza”, un punto di incontro tra marmo e vetro di Murano

Marmo e vetro, i due protagonisti millenari della storia artigianale italiana, dialogano tra loro nelle architetture dell’Arsenale di Venezia in occasione di The Venice Glass Week. A portarli in laguna con il desiderio di superare i confini della tradizione è Kreoo, brand vicentino con sede a Chiampo, che li interpreta nella mostra “Oltre L’Esperienza - Beyond Experience”, in programma dal 4 al 12 settembre presso l’edificio Lamierini 2 del complesso Thetis.

La mostra narra ai visitatori, che vi potranno accedere gratuitamente dal 4 al 12 settembre, le storie virtuose di questi due materiali e la possibilità di darne una nuova lettura attraverso processi innovativi. “Aurora”, disegnata da Enzo Berti, è la protagonista dell’evento: con il suo nome evocativo allude a un’affascinante fusione la solidità del marmo e l’impalpabilità del vetro - ottenuto tramite soffiatura a bocca sull’isola di Murano -, che si uniscono tra loro per accogliere e valorizzare la componente luce, idealmente nell’atto di sorgere. Un connubio speciale che dà origine a una collezione di corpi illuminanti da terra e da tavolo in differenti misure e forme, vere e proprie opere d’arte da ammirare nel contesto di archeologia industriale veneziano.

