Guttuso, Vedova, Leoncillo e i grandi pittori contemporanei in mostra a Venezia

Renato Guttuso, Leoncillo, Giuseppe Santomaso, Giulio Turcato, Emilio Vedova sono alcuni dei nomi delle opere appartenenti alla collezione della Banca d'Italia esposte da oggi a Venezia, nella sede di rappresentanza di Palazzo Dolfin, nella mostra "Omaggio a Venezia". La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal 30 settembre 2022 fino all'8 gennaio 2023.

Una iniziativa, spiega Bankitalia, che si colloca nell'ambito delle manifestazioni promosse in occasione della 59/a edizione della Biennale d'Arte. La rassegna vuole far conoscere al pubblico un importante nucleo di opere della Banca, per lo più allestite negli studi direzionali e dunque normalmente non visibili, aprendo di nuovo alla collettività le porte dello storico Palazzo Dolfin Manin sul Canal Grande. La mostra, a cura di Pier Paolo Pancotto, si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico che Bankitalia ha intrapreso da tempo, nella consapevolezza del valore identitario delle testimonianze d’arte, che rappresentano un volano straordinario per la crescita non solo culturale del Paese.

Vi sono esposti 22 lavori di alcuni tra i più significativi esponenti dell’arte contemporanea, differenti per formazione, cultura ed esperienza, ma legati per ragioni personali o professionali a Venezia, che costituiscono una sorta di ideale tributo degli autori alla città lagunare. È possibile visitarla gratuitamente il sabato e la domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, previa prenotazione obbligatoria a questo link. Sono inoltre previste alcune aperture straordinarie in occasione di festività.