A Palazzo Ducale la grande mostra sui 1600 anni di Venezia

Una mostra mastodontica dedicata ai 1600 anni di Venezia. È "Venetia 1600. Nascite e rinascite", allestita nelle sale dell'Appartamento del Doge di Palazzo Ducale per celebrare i sedici secoli di storia della città lagunare. Aprirà al pubblico da domani, sabato 4 settembre. «È un progetto che abbiamo concepito prima della pandemia e che volevamo costruire perché ci eravamo resi conto della necessità di festeggiare al meglio i 1600 anni di Venezia - ha detto Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici - L'esposizione parte dall'idea di città che rinasce da un momento d crisi. Venezia ha avuto tanti nemici che volevano annientarla, molti interni, come acqua granda, fuoco e calamità. Ma ogni volta ha saputo rinascere nella sua bellezza e con la consapevolezza e capacità di mettere a punto strumenti legislativi e sanitari per far funzionare la società».

A Palazzo Ducale la mostra sui 1600 anni di Venezia

L'allestimento ha richiesto lunghi mesi di lavoro ed è stato ostacolato in parte dalle restrizioni dovute all'epidemia sanitaria. Si snoda attraverso oltre 250 opere che ripercorrono le tappe salienti della lunga storia lagunare. I curatori hanno avuto "un gran bel da fare per condensare in 12 stanze, per quanto ampie, la storia completa della città», ha concluso Belli.

La Fondazione Musei Civici ha messo a disposizione 241 opere, intervenendo con restauri significativi, come nel caso di "Leone di San Marco", tela lunga tre metri opera di Vittore Carpaccio, e "Ritratto di famiglia" di Cesare Vecellio. Sono invece 36 i prestiti da altre fondazioni, «il che dimostra quanto la capacità di fare rete sia stata fondamentale per la realizzazione di questa mostra», ha ricordato la presidente di MuVe, Maria Cristina Gribaudi.