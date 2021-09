Mostra personale "Troubled waters" di Jacopo Zanessi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Troubled Waters è la prima mostra personale dell’artista Italiano Jacopo Zanessi, a Venezia.

Unendo Gala e Meteora, due progetti diversi ma legati da tematiche, affinità e atmosfere comuni, questa mostra mira ad esplorare alcuni temi sensibili attorno al panorama circostante, il cambiamento climatico e l’impatto umano su esso. Con la sua visione intuitiva pertinente, e il suo modo di vedere ciò che lo circonda, ed immaginare ciò che si estende oltre, Jacopo Zanessi mette scrupolosamente, ma poeticamente in luce, questioni universali, concentrandosi, tuttavia sulla città e la regione di Venezia.



Gala, è una serie di fotografie che riprendono dintorni e luoghi industriali nella prossimità di Forte Marghera, per mettere in evidenza l'effetto della galaverna sull'architettura e la natura, porta alla luce il suo senso e la sue origine antropiche… Questa sorprendentemente bella coltre biancastra che ricopre le superficie, formata da una moltitudine di cristalli e fiocchetti di acqua, e inquinanti come il Cadmio, il Piombo e il Mercurio, è in realtà segno incontestabile di un atmosfera terribilmente inquinata.



Facendo un’ulteriore passo avanti nel portare alla ribalta la correlazione tra azioni umane e cambiamento climatico a Venezia, Jacopo Zanessi, con Letizia Artioli, immaginano Meteora, un'installazione in continua evoluzione, vera e propria testimonianza digitale del reciproco e perpetuo modellarsi tra memoria e futuro. Creata con l’idea di offrire aggiornamenti costanti sulla marea a Venezia, Meteora è un solido scuro, un romboedro troncato, ispirato all'incisione Melancholia I di Albrecht Dürer. Un oggetto in sospeso nel cielo, che si profila sopra il bacino di San Marco, visibile a tutti, ogni giorno, da qualsiasi angolo e con qualsiasi condizione atmosferica, una figura opprimente le cui dimensioni corrispondono al volume d'acqua che ha inondato il centro di Venezia durante l'ultima alluvione. Meteora è un'infografica che sfugge al suo contesto visivo e diventa un monumentale monito di ciò che incombe su Venezia e sul suo habitat, ma anche, in un senso più ampio, sull'intera umanità.



Collegati da un elemento comune, l’acqua, e i suoi diversi stati, ma anche dalle azioni umane e i loro impatto, questi due progetti raccontano storie specifiche, ma tremendamente universali. In questo senso, Troubled Waters intende essere una mostra immersiva, che induce il pubblico a riflettere su spazio e tempo, passato e futuro, paesaggio e architettura urbana. Così, attraverso una lente intuitiva e percettiva, Jacopo Zanessi ritrae la storia della sua città, pur rivelando la nostra…





Mostra organizzata e a cura di Yasmine Helou in collaborazione con Venice Art Projects."

