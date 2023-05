A Mirano la mostra antologica di Pier Paolo Fassetta

Sarà aperta fino al 21 maggio la mostra “Pier Paolo Fassetta. Antologica opere dal 1968 al 2020” presso Villa Giustinian Morosini “XXV Aprile” a Mirano.

Architetto, insegnante e uomo di cultura, Pier Paolo Fassetta (Venezia 1948 - Mirano 2021) è un artista che, aperto a molteplici sperimentazioni e linguaggi artistici, a partire dagli anni '60, oltre alle tecniche pittoriche tradizionali, ha utilizzato la fotografia e la videoarte seguendo le tendenze più innovative del suo tempo. È un fotografo di ambienti che esulano dalla pura definizione spaziale per includere invece presenze psicologiche. L’artista sembra in grado di percepire esistenze nascoste e di farle rivivere negli spazi fotografati.

La mostra, curata da Riccardo Caldura e organizzata dal Comune di Mirano, espone diverse opere in cui la poetica è rappresentata dall’evanescenza dei luoghi e delle persone e dall’imponderabilità del tempo. Nonostante la diversa matericità, tutte le opere di Fassetta sono legate da un processo creativo in cui una profonda ricerca in campo tecnico e multidisciplinarità sono strumenti che generano una personale e trasfigurata realtà fatta di silenzio e memoria.



Tra i tanti preziosi contributi che Fassetta ha lasciato, a Mirano si ricorda la manifestazione “Miranofotografia”, organizzata dal 2015 al 2019 con il Comune per promuovere la fotografia di qualità attraverso le opere e la presenza di professionisti affermati, giovani talenti, critici ed esperti del settore a livello locale e nazionale.

Orari: venerdì 16.00 – 19.00; sabato e domenica 10.00 – 12.00 e16.00 – 19.00.

Ingresso libero.