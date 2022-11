I ritratti delle vittime di femminicidio a Forte Mezzacapo: esposizione di Paola Volpato

L'associazione dalla Guerra alla Pace, in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne" intende farsi promotore di una importante iniziativa con la mostra Femminicidio 2015-2022 dell'artista Paola Volpato. Tra la prime artiste in Italia ad occuparsi di questo tema, Paola Volpato è nota per la forza e l'umanità di questo lavoro che vuole parlare a tutti e che è infatti stato esposto in sedi istituzionali, quali il Parlamento italiano, musei e sale espositive, ma è anche stato proiettato su Torri cittadine, auditorium e biblioteche pubbliche.

L'opera Femminicidio 2015-2022, iniziata nel 2015, è un lavoro in progress: ogni anno l'artista esegue i ritratti di tutte le donne uccise per femminicidio in Italia. Una grande video installazione accoglierà il visitatori del Forte Mezzacapo. Sospese lungo i corridoi saranno per la prima volta esposte lastre "sonore" che segneranno il percorso nelle sale laterali dove saranno presentati circa 700 disegni originali. Il percorso si concluderà con una parete dove scorreranno tutti i nomi delle vittime.

«Questa opera nasce per ricordare e ridare un volto alle donne vittime della violenza di genere, per non farle scomparire come desideravano coloro che le hanno uccise».