I ritratti pittorici degli abitanti della Giudecca in mostra nella sede di Emergency

Mercoledì 6 dicembre, alle 18.00 nella sede veneziana di Emergency, si inaugura "L’isola che c’è", una mostra che raccoglie 19 ritratti pittorici di Nicola Golea dedicati agli abitanti di oggi dell’isola della Giudecca; ogni ritratto è accompagnato da un testo scritto da Andrea Barina. In occasione dell’inaugurazione, l’esposizione sarà introdotta dal critico e storico dell'arte Saverio Simi de Burgis. L'esposizione sarà aperta dal 7 al 20 dicembre 2023, dal mercoledì al sabato dalle 11.00 alle 17.00.

Lo spirito che anima la mostra è quello di trovare nell’arte uno strumento di coesione e dialogo tra gli abitanti dell’isola (e non solo), e di avvicinare la cittadinanza alla missione di Emergency, che sull’isola ha la sua sede culturale per volontà del proprio fondatore Gino Strada. Proprio a Gino Strada è dedicato uno dei ritratti, come riconoscimento della sua appartenenza imperitura all’isola e alla città.

Come ricorda Mara Rumiz, responsabile dei Progetti Speciali di Emergency alla Giudecca: «Gino, nato a Sesto San Giovanni, continuamente in movimento tra l’Afghanistan, l’Africa e ovunque ci fosse bisogno di cure, amava in modo viscerale Venezia, dove ha abitato e dove avrebbe voluto tornare. ? stato Gino a volere aprire la sede della Giudecca e, poi, a frequentarla». Nicola Golea aggiunge: «Gino è inserito come personaggio della Giudecca perché chiunque porti un’iniziativa di valore in una comunità, ne diventa parte».