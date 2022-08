Corpi e volti di una generazione: gli autoritratti degli studenti Iusve in mostra a M9

Orario non disponibile

Ci sono volti, sguardi, corpi, all’interno degli autoritratti realizzati dagli studenti tra il 2015 e il 2022 durante i corsi tenuti dalla docente di fotografia Arianna Novaga. Il corpus di lavori costituisce un importante racconto autobiografico per immagini di un’intera generazione che si guarda allo specchio e vuole narrare i vari aspetti del sé, del proprio volto, del proprio corpo, per riprendersi gli spazi e i tempi del proprio vissuto in una quotidianità sempre più complessa e sfilacciata.

Nell'anno accademico 2021-2022, l’area di comunicazione ed educazione dell’istituto universitario Iusve di Mestre e Venezia ha avviato un progetto dal titolo Z. Autoritratti di una generazione, curato da Arianna Novaga, che ha visto susseguirsi diversi eventi tra le due città con lo scopo di celebrare i giovani talenti e mettere in dialogo il mondo accademico con il territorio.

La mostra rimarrà esposta dal 1° al 14 settembre all’M9, Museo del Novecento di Mestre, patrocinata dal Comune di Venezia. È ad ingresso libero e l’inaugurazione ufficiale è per sabato 10 settembre alle 12.

La realizzazione e il supporto alla comunicazione dell’intero progetto hanno visto impegnati molti altri studenti Iusve, coordinati dai docenti Andrea e Davide Barbato, Stefano Luca, Cristiano Dalpozzo, Alberto Mason. Gli studenti si sono inoltre occupati della comunicazione sui social network e dell'organizzazione degli eventi.