Basquiat, Haring, Banksy: la mostra sul misterioso mondo della street art a Caorle

L'amministrazione comunale di Caorle, in collaborazione con l'agenzia MV Arte, presenta la mostra Basquiat, Haring, Banksy: the international and mysterious world of street art, esposta al centro culturale Bafile dal 10 maggio all'1 settembre 2024. Curata da Matteo Vanzan, la mostra racconta l'evoluzione di un linguaggio che, come un fiume carsico, appare e scompare lasciando tracce inequivocabili del suo passaggio sui muri di tutto il mondo.

Protagonisti del percorso espositivo sono le opere di coloro che, dagli anni '70 ad oggi, sono considerati tra i principali portavoce di un'espressione internazionale che ha unito intere generazioni: Banksy, Jean-Michel Basquiat, Delta 2 e Arte di Frontiera, D*Face, Dolk, Stelios Faitakis, John Fekner, KayOne, Keith Haring, Logan Hicks, JR, Mike Giant, Mr. Brainwash, Nasty, Obey, Seen, Slog 175, Sten e Lex, Swoon, Taki 183, Vhils, Mr. Wany e molti altri ancora.

Oltre 70 opere le opere presentate provenienti da Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Stati Uniti in un'alternanza di lavori su tela, legno, carta, serigrafie firmate, poster, memorabilia oltre ad una selezione di disegni preparatori forniti direttamente dagli artisti selezionati dopo oltre due anni di ricerca e concessi in via esclusiva al Comune di Caorle con l'obiettivo di indagare la street art dalla sua nascita fino ai giorni nostri, comprendendone le evoluzioni ed i significati.

La mostra è aperta al pubblico dal 10 maggio al 1° settembre 2024 con i seguenti orari: dal 10 a 31 maggio aperto dal lunedì al giovedì 15.00 – 19.00 e dal venerdì alla domenica 15.00 – 22.00. Dal 1 giugno al 1 settembre aperto dal lunedì alla domenica 10.00 – 13.00 e 19.00 – 22.00.