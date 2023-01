La laguna di Venezia protagonista della prima grande mostra fotografica di Maxime Alexandre

Il direttore della fotografia Maxime Alexandre presenta Tempo, la sua prima mostra fotografica personale dedicata alla solitudine e all'essenzialità degli artisti, paragonati ad elementi della laguna veneziana.

Realizzata con il supporto di Blue Valley, Imputlevel Group, Gheusis e Bmovie Italia, l'esposizione si terrà dal 19 al 22 gennaio 2023 a Venezia, precisamente presso gli spazi di Palazzo Palumbo Fossati.

«Avendo da sempre provato una grande emozione nell’osservare schizzi di artisti, affascinato dall’istante in cui nasce l’idea, ho cominciato a raccogliere e condividere con alcuni di loro semplici conversazioni sull’argomento. È un lavoro incompiuto, un semplice approccio che crescerà con il tempo, superando l’aspetto filosofico, con l’intenzione di condividere quell’emozione e non di sezionarla in un dedalo di interpretazioni» spiega Alexandre.

L'esposizione

Grande protagonista della mostra è la laguna veneziana: la nebbia cancella la linea dell’orizzonte tra cielo e acqua, creando una uniformità dalla quale emergono elementi isolati. Bricole, paline o fari nella loro individualità sono essenziali per chi naviga, mostrando la via o fornendo appiglio in caso di deriva. La stessa funzione è svolta dagli artisti, solitari nel loro universo creativo ed essenziali per la memoria e la nostra storia. «Il cinema è un lavoro di squadra, un insieme di artisti che segue la direzione del regista, come un’orchestra con il suo direttore, ed è a loro che dedico questa mostra, un’interpretazione di ognuno di loro, solitario nella sua arte ma essenziale all’opera, alla storia, alla memoria» continua Alexandre, sottolineando l'intensa comunione che si crea tra i professionisti cinematografici. Non a caso, a condividere la propria riflessione su alcune delle fotografie, vi saranno le voci di Marjane Satrapi – regista e pittrice iraniana, autrice del film di animazione Persepolis e del film The Voices, realizzato con la fotografia cinematografica dello stesso Alexandre – e di Alexandre Aja, regista e produttore francese con cui l’autore ha girato più film, fra cui The Hills Have Eyes e Oxygène.

Insieme alla mostra fotografica, Maxime Alexandre presenta anche un breve film d’essai, una condivisione sull’istante in cui l’idea prende vita: «Tempo, Essenziali in solitudine è anche questo filmato, in cui comincio un viaggio alla ricerca dell’emozione provata dall’artista nel preciso momento cui un’idea prende vita» conclude l'autore.