Mostra "The Rise and Fall of the Ideal City"

In occasione dell'apertura del Project Space di Venezia, la Fondazione Marta Czok presenta una selezione di opere della sua Collezione, viste in dialogo con video artisti e film-maker da tutto il mondo, in una collaborazione speciale con Urban Visions Film Festival e A-Place. Curata da Jacek Ludwig Scarso, questa prima mostra si intitola The Rise and Fall of the Ideal City (“L’ascesa e la caduta della Città Ideale”), in concomitanza con la Biennale Architettura 2023.

Il Project Space Fondazione Marta Czok è un nuovo spazio progettuale che accompagna la Collezione Permanente della Fondazione, locata nel centro storico di Castel Gandolfo, Roma. Mentre la Collezione Permanente si specializza in una visione antologica dell’opera pittorica di Marta Czok (artista Italo-Britannica di origini Polacche, nata in Libano nel 1947) e in particolare nelle opere istituzionali degli ultimi quarant’anni, il Project Space ha una missione collaborativa. Qui, il concetto di scambio è fondamentale: ispirati a tematiche trattate nei dipinti di Marta Czok, quali il commentario sociale, la satira politica e l’esperienza di migrazione, i progetti danno voce a nuove realtà artistiche e a dialoghi con istituzioni nazionali e internazionali che si dedicano al rapporto tra arte, cultura e contesto sociale.

Marta Czok

Britannica di origini polacche e italiana d'adozione, Marta Czok è nata a Beirut (Libano)nel 1947. L’anno successivo la sua famiglia ottenne asilo politico a Londra, dove ha vissuto fino al 1974 e dove ha completato gli studi accademici alla St Martin’s School of Art, partecipando ripetutamente alla Royal Academy Summer Exhibition.

Negli ultimi quarant'anni, ha esibito le sue opere in Europa e nel resto del mondo collaborando anche al progetto “Alitalia per l’Arte”. Nel 2000 Alitalia le ha commissionato un trittico che è stato donato a Papa Giovanni Paolo II per il suo ottantesimo compleanno. Nello stesso anno è stata invitata dall’Ambasciata Francese presso la Santa Sede a realizzare un’opera sul tema del Giubileo che è stata esposta nell’ambito della mostra Roma Jubilans. La Royal Caribbean le ha inoltre commissionato, in collaborazione con Albemarle Gallery di Londra, un’opera per la sua nave Navigator of the Seas. Nel 2008, la televisione nazionale polacca TV Polonia le ha dedicato un documentario nel quale si evidenziava il rapporto tra il suo lavoro e la Seconda Guerra Mondiale.