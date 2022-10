È già egittomania: sold out per i primi due weekend della mostra su Tutankhamon

In tre settimane di prevendita sono arrivate 1830 richieste di prenotazione da parte di comitive e scolaresche, non solo dall'Italia ma anche da Svizzera, Austria e Slovenia, per un totale di oltre 11mila persone. È già un successo la mostra "Tutankhamon: 100 anni di misteri", che aprirà il 29 ottobre 2022 a Palazzo Zauguri, a Venezia (campo San Maurizio). Tanto che in alcuni momenti i centralini di prenotazione predisposti da Ticketone sono addirittura andati in tilt.

«Le premesse sono talmente buone - spiegano gli organizzatori della società Venice Exhibition - che per il primo weekend stiamo già informando il pubblico di non mettersi in viaggio per raggiungere palazzo Zaguri se privo di prenotazione, onde evitare di dover sostare troppo all’ingresso». La mostra sta battendo molti record, ma soprattutto quello del numero di comitive e scolaresche interessate: «Molti gruppi - rilevano gli organizzatori - in queste ore stanno cercando una data libera, visto che il primo mese del calendario dedicato alle comitive è già tutto esaurito».

La mostra espone oltre 1100 oggetti di interesse storico-archeologico, che vanno dalla ricostruzione del corredo funebre del faraone Tutankhamon ai pezzi degli ultimi 100 anni di scavi provenienti da collezioni private e musei. Per facilitare i visitatori Venice Exhibition ha attivato un servizio di guide specializzate e formate dall’egittologo curatore dell'evento espositivo, Maurizio Damiano. La visita guidata durerà circa due ore e, nel prezzo del biglietto, sono incluse due esperienze virtuali e l'audioguida. Infine, spiega l'organizzazione, «per ottimizzare i costi ed il servizio di trasporto abbiamo stretto un accordo con una compagnia di navigazione che trasporterà i gruppi in zona campo San Maurizio».

«Siamo soddisfatti - concludono - anche perché abbiamo saputo che sono arrivate molte prenotazioni negli hotel a Venezia appositamente di visitatori che proverranno da fuori Veneto, e questo aspetto ci fa molto piacere perché dà un bel segnale una mostra che promuove l’economia di strutture ricettive e commercianti locali».

I servizi offerti includono la presenza di hostess e steward di sala, oltre all'accessibilità per persone diversamente abili. Fra le novità, anche l'esposizione di materiali e strumentazioni dei primi del ‘900 impiegati all’epoca dell’archeologo Howard Carter per effettuare gli scavi, fra i quali anche quelli che portarono alla scoperta della tomba di Tutankhamon.

I biglietti in prevendita sono acquistabili dal portale www.italmostre.com.