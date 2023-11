I cartoni astratti di Umberto Mastroianni esposti a Palazzo Pisani Revedin

I due volti di Umberto Mastroianni, il prima e il dopo lo strappo tragico ed epocale del secondo conflitto mondiale e della Resistenza si fronteggiano in un’intensa mostra in programma a Venezia dal 17 novembre 2023 al 18 gennaio 2024 a Palazzo Pisani Revedin: “Umberto Mastroianni. Figure e astrazioni 1931-1996” a cura di Victoria Noel-Johnson e Marco Di Capua.

Da un lato le sculture in bronzo figurative, il richiamo all’antico e la purezza classicheggiante della “preistoria” dell’artista, dall’altro i cartoni incisi, pressati, strappati, traforati che sono tra le più singolari produzioni della fase informale di Mastroianni, sbocciata improvvisa e travolgente dopo l’esperienza della guerra. Mondi diversi che sembrano agli antipodi ma mostrano entrambi la solida base plastica e forse il sogno di pace da sempre presente nell’artista nato a Fontana Liri nel 1910.

Energia e movimento in lotta con la materia, forme dinamiche astratto-geometriche: Mastroianni vive con passione la lezione futurista, in particolare quella di Umberto Boccioni, poi evolve in linguaggi nuovi e originali divenendo il primo astrattista della scultura italiana fino all’approdo alla stagione informale, caposcuola della rivoluzione del Novecento, artista di assoluto rilievo internazionale. I suoi bronzi e acciai “barocchi e rivoluzionari”, le monumentali sculture dedicate ai Caduti che ne faranno il cantore di quella che Argan definì la “poetica della Resistenza”, renderanno vuota la sentenza emanata da Arturo Martini nel 1945 “scultura lingua morta”. In questo salto s’inseriscono anche i circa cinquanta cartoni esposti a Venezia con le originali cornici “a cassetto” ideate dallo stesso Mastroianni, “per contenere gli sbalzi della carta”, e che coprono tutto il periodo astratto dal 1949 al 1992.

Un mondo solo apparentemente bidimensionale, ma in realtà fornito di spessore visto i modi in cui Mastroianni trattava la carta pressandola, incidendola, ondulandola per affrontare l’anarchia del colore, il tripudio di inchiostri, le lacerazioni apportate con tagli, buchi e graffi, che mostrano il suo animo inquieto. E anche nei cartoni, come nelle sculture più astratte, le «linee di forza in collisione rappresentano – secondo Victoria Noel-Johnson – l’incarnazione o meglio l’esplosivo scontro tra valori: dell'Uomo, dell'arte, della natura, delle macchine».