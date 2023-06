Visite gratis alla mostra su Emilio Vedova all'M9

M9 rinnova anche quest’anno l’adesione all’Art Night Venezia, la manifestazione promossa dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia che si svolgerà sabato 17 giugno.

Per l’occasione, il Museo del '900 resterà aperto durante la fascia serale, prolungando l’orario di chiusura fino alle 22. In via straordinaria, inoltre, i visitatori potranno accedere gratuitamente, a partire dalle 18, all’esposizione temporanea “Rivoluzione Vedova” al terzo piano.

A un mese dall’apertura, la mostra, ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e co-prodotta assieme a M9 - Museo del ’900, ha già riscosso un grande successo di pubblico e di critica, offrendo un nuovo sguardo sul pittore veneziano e le sue opere grazie alla curatela di Gabriella Belli, l’allestimento dello Studio Alvisi Kirimoto e le installazioni digitali di Vitruvio Virtual Reality.

Nella serata sarà aperta al pubblico anche l’esposizione permanente, acquistabile al regolare prezzo del biglietto. Per entrambe le visite, l’ultimo ingresso è previsto per le 21.30. Gli accessi saranno garantiti nei limiti di capienza delle sale.