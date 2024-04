Alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini una mostra sui valori della "virtus" e della "humanitas"

La Scuola Navale Militare Francesco Morosini ospiterà, dal 13 aprile al 5 maggio, la mostra itinerante dell’Ordine Militare d’Italia “Virtus et Humanitas”. L’esposizione propone un viaggio nel tempo e una riflessione profonda sul percorso compiuto dall’Italia verso gli auspicati traguardi di pacificazione fra i popoli.

Nel percorso di mostra i visitatori potranno scoprire persone e principi che illuminano epoche diverse e, grazie a installazioni grafiche, indicazioni per cercare fra gli antichi valori della virtus e della humanitas e le loro più? recenti declinazioni, una nuova stella polare che guidi il cammino di tutte le donne e gli uomini, in uniforme e non, verso sempre più nobili orizzonti, per il proprio Paese e per l’intera umanità.

L’Ordine Militare d’Italia, rappresentato in sommo grado dal Presidente della Repubblica e costituito dal Gruppo Decorati, nel corso della sua storia – nel 2025 compirà 210 anni dalla sua fondazione – ha fatto molta strada in campo storico e politico, sempre animato dagli stessi valori e dalle stesse virtù che faranno da guida al pubblico. La mostra, promossa dal Gruppo Decorati Ordine Militare d’Italia, è patrocinata dal Ministero della Difesa.

L’esposizione, previa prenotazione, sarà aperta al pubblico per gruppi organizzati dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il sabato dalle 14.30 alle 16.30 e la domenica dalle 14.30 alle 16.40 (p.d.c.: mscuolanav.vicecte@marina.difesa.it).