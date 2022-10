Le opere di Erwin Wurm nelle Sale monumentali della biblioteca marciana

La biblioteca nazionale marciana ospita, dall'8 ottobre al 13 novembre 2022, la mostra delle opere dell'artista austriaco Erwin Wurm: la personale, intitolata Avatar, è visitabile nelle storiche Sale monumentali, accessibili dal Museo Correr direttamente su piazza San Marco, a Venezia.

Le opere scultoree di Wurm sono poste in dialogo con dipinti a parete e a soffitto di Tiziano, Tintoretto e Veronese. La mostra è curata da Manfred Möller e promossa e organizzata da Association for Art in Public Dirk Geuer. Il direttore Dirk Geuer spiega: «Rendere visibili artisti importanti e le loro opere nei musei rinomati di tutto il mondo è il mio impegno e la mia passione più profonda. Il contatto personale e di fiducia con gli artisti è per me il prerequisito più importante».

Erwin Wurm, nato nel 1954 a Bruck an der Mur in Stiria, è il maggiore esponente dell'arte contemporanea austriaca a livello internazionale. La sua opera, caratterizzata da molteplici stratificazioni di significato e al tempo stesso umoristica e profonda, abbraccia quasi tutti i generi e spazia dalla scultura materica all'action art, dal video alla fotografia, dal disegno ai libri d'artista. Recentemente, con le cosiddette flat sculpture (sculture piatte), sono stati creati per la prima volta anche dei dipinti. Al centro del suo lavoro artistico, tuttavia, c'è la predilezione per il mezzo scultoreo. Fin dai tempi in cui era studente, ha messo in discussione le categorizzazioni di genere, la loro terminologia e le convenzioni ad esso associate, dissolvendo i loro confini spaziali e temporali e sviluppando costantemente nuove possibilità di espressione, innovative ma soprattutto indipendenti.

Erwin Wurm si occupa spesso di oggetti che costituiscono la nostra vita quotidiana, ma che di solito ricevono poca attenzione. Ben note in questo contesto sono le fat sculpture (sculture grasse) di Wurm, che mostrano lo status symbol piccolo-borghese attraverso automobili, frigoriferi o case di famiglia “ingrassate” e gonfie.

Nella mostra Avatar, Wurm presenta un nuovo gruppo di opere intitolato Skins. A differenza delle opere Fat (grasse), questi lavori sono incentrati sulla riduzione del volume. Nelle sculture filigranate e dall'aspetto fragile, alte fino a 4 metri, corpi vestiti con jeans, camicie e scarpe da ginnastica sono rappresentati in modo schematico e dettagliato in varie pose, che lo spettatore può percepire solo da una determinata angolazione.

Per quanto le sculture possano sembrare rudimentali e astratte, il riferimento alle One Minute Sculptures di Erwin Wurm, con cui l'artista si è fatto conoscere dal grande pubblico a partire dai primi anni ‘90, è evidente. In questo caso, Wurm ha fatto posare le persone con oggetti di uso quotidiano e ha fatto loro assumere per breve tempo posizioni del corpo inconsuete e spesso innaturali, che prendono forma nelle opere Skins. Le One Minute Sculptures volevano mettere in discussione la categorizzazione di soggetto e oggetto, ma anche creare un’antitesi alla scultura classica, generalmente associata alla permanenza. L’artista si concentra sul concetto di superficie e sulla sua funzione di contenimento e definizione del volume del corpo scultoreo. In un piano tra presenza e assenza, Wurm fa riferimento in queste opere a domande esistenziali riguardanti la nostra interazione con il mondo che ci circonda e il ruolo della pelle come superficie di contatto di questo incontro.