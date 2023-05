A Palazzo Badoer due mostre per l’adattamento climatico

Futuro resiliente: due mostre per l’adattamento climatico è l'evento che inaugura la partecipazione di Iuav alla Biennale Architettura 2023.

Nello specifico, si tratta di due mostre visitabili a palazzo Badoer dal 18 maggio al 26 novembre e rappresentano un'occasione per approfondire la tematica del cambiamento climatico e del suo impatto sulle città.

L’installazione Climate Wunderkammer

Una raccolta di narrazioni del cambiamento climatico dal nostro pianeta, evento ufficiale collaterale della XVIII Mostra internazionale di Architettura, che si propone di immergere lo spettatore nell'esperienza multisensoriale dell'impatto del cambiamento climatico, condividendo al contempo soluzioni pratiche per affrontarlo e adattarsi ad esso. È esposta una raccolta di narrazioni del nostro pianeta attraverso disegni, video e registrazioni vocali: una Wunderkammer di messaggi in bottiglia da aprire e scoprire.

Ogni storia che descrive la minaccia e l'impatto del cambiamento climatico offre risposte provvisorie per adattarsi o affrontare la nuova condizione, per ispirare i luoghi che stanno vivendo o che in futuro subiranno tendenze climatiche simili. La Climate Wunderkammer propone inoltre le "Tavole rotonde sul clima" e la conferenza "Atlante della speranza" durante la Biennale.

Cities Under Climate Threat. Venice – Philadelphia

L’esposizione affronta alcune tematiche urgenti delle città contemporanee: l’urbanizzazione, la salute pubblica, l’ambiente e il cambiamento climatico. La mostra presenta, proiettate su due grandi plastici, sperimentazioni progettuali per Venezia e Filadelfia, due città costiere in cui l’impatto dei cambiamenti climatici ha importanti ricadute ambientali, economiche e sul benessere dei cittadini. Le sperimentazioni si confrontano con i cambiamenti previsti per l’anno 2050.

Attraverso un video mapping dedicato, vengono proiettati i risultati delle elaborazioni di banche dati internazionali per mettere in luce alcune previste interrelazioni tra il tessuto urbano e clima, urbanizzazione, salute della popolazione e altri indicatori.

All’interno dell’esposizione sarà presente un'installazione video prodotta dallo spin-off Iuav Ri-Prese e dal workshop “Abitare S.MARTa. Trasformare gli spazi in luoghi abitabili” sviluppato da Fondazione Ca' Foscari, Università Ca' Foscari, Strategy Innovation, Università Iuav di Venezia, Fondazione Iuav, promosso e sostenuto da Fondazione di Venezia.