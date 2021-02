Dorsoduro Museum Mile: riparte l'itinerario culturale attraverso 8 secoli di arte

Con la riapertura della maggior parte dei musei veneziani riparte anche il Dorsoduro Museum Mile, la proposta culturale attraverso 8 secoli di arte che nasce dalla collaborazione tra le istituzioni culturali del sestiere di Dorsoduro (Gallerie dell'Accademia, palazzo CIni, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana). Il circuito è lungo poco più di un miglio e attraversa il sestiere di Dorsoduro, tra il Canal Grande e il canale della Giudecca, permettendo ai suoi visitatori di viaggiare lungo otto secoli di storia dell’arte mondiale. A partire da lunedì 8-11 febbraio, infatti, questi quattro luoghi di cultura torneranno a offrire al pubblico la possibilità di percorrere un itinerario attraverso otto secoli di storia dell'arte.

Gallerie dell'Accademia

Il primo museo a riaprire i suoi cancelli al pubblico sarà le Gallerie dell'Accademia a parire dall'8 febbraio e offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare fino al 21 febbraio la Sacra Conversazione con i santi Caterina e Tommaso di Lorenzo Lotto del 1526/28, uno dei capolavori assoluti della pittura rinascimentale. Il Museo, che nel rispetto delle attuali disposizioni governative potrà essere aperto esclusivamente nei giorni feriali, osserverà i consueti orari: il lunedì, dalle ore 8.15 alle ore 14.15, e dal martedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 19.15.

Collezione Peggy Guggenheim

Segue, dall'11 febbraio, l'apertura della Collezione Peggy Guggenheim che torna ad aprire i cancelli di palazzo Venier dei leoni per 2 giorni a settimana, il giovedì e il venerdì, dalle 10 alle 18, rendendo così accessibile la collezione permanente che include opere fondanti del Cubismo, del Futurismo, della pittura metafisica, dell’astrazione europea, della scultura d’avanguardia, del Surrealismo e dell’Espressionismo astratto americano. Sarà questa l’occasione per ammirare il capolavoro di Pablo Picasso Sulla spiaggia, 1937, nuovamente esposto dopo un anno di assenza. La prenotazione del biglietto è obbligatoria sul sito del museo.

Palazzo Grassi - Punta della Dogana

Anche Palazzo Grassi - Punta della Dogana riapre giovedì 11 febbraio con i progetti espositivi “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu” e “Youssef Nabil. Once Upon a Dream”. Fino al 26 febbraio il pubblico potrà visitare gratuitamente per 6 giorni, ovvero tutti i giovedì e i venerdì di febbraio, dalle 10 alle 19, le due mostre che svelano le fotografie di Henri Cartier-Bresson attraverso lo sguardo di cinque curatori d’eccezione e l’immaginario nostalgico delle opere di Youssef Nabil.

Palazzo Cini a San Vio

Palazzo Cini a San Vio invece, la storica casa-museo di Vittorio Cini, riaprirà in primavera dopo la consueta chiusura stagionale.

Tutti gli sconti del Dorsoduro Museum Mile

Per usufruire della speciale scontistica a beneficio dei visitatori di ognuno dei musei del circuito, sarà sufficiente esibire un biglietto a pagamento o essere possessori della Membership card di una delle istituzioni coinvolte. A Palazzo Grassi, il biglietto di ingresso delle istituzioni partner consentirà di beneficiare di uno sconto del 15% presso il bookshop. L’accesso e la modalità di prenotazione possono subire delle modifiche in base alla normativa anticontagio da Covid-19 (per aggiornamenti controllare il sito web di ogni istituzione).