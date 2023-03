Un secolo di storia industriale in mostra a Forte Marghera

Un secolo di storia industriale raccontato attraverso le immagini dell'archivio fotografico Edison. È stata inaugurata oggi all'edificio 29 di Forte Marghera la mostra "Passato e futuro si incontrano a Porto Marghera". L'allestimento, ad accesso libero, sarà aperto al pubblico fino al 22 aprile.

La mostra

Oltre 250 tra scatti e video illustrano le attività nel sito industriale veneziano, uno dei maggiori poli strategici italiani, per la gran parte relative a impianti del ramo chimico e petrolchimico delle società Montecatini, Edison, Montecatini Edison, Montedison e consociate. Le immagini raccolte nell'esposizione documentano la trasformazione del sito industriale, ma anche le modalità con cui si è modificata, nel corso del tempo, la narrazione iconografica. In questo modo, la mostra, oltre a rappresentare la storia dell'azienda, raffigura la realtà sociale di un territorio in continua evoluzione, proiettato all'innovazione e al futuro.

Il percorso espositivo si sviluppa in cinque sezioni successive, che ripercorrono gli eventi cruciali che hanno visto protagonista il polo industriale dal 1922 al 2022. Si parte con i lavori di costruzione degli stabilimenti chimico e siderurgici nella prima zona industriale e si prosegue con il rilancio delle attività chimiche del secondo dopoguerra e la produzione di materie plastiche e fibre tessili artificiali. Sono ripercorsi quindi l'acquisizione da parte di Edison della Montecatini, con la nascita di uno dei maggiori colossi petrolchimico del mondo, e le sfide del nuovo millennio, legate alla necessità di un utilizzo consapevole delle risorse energetiche.