A Forte Marghera torna Fuori Luogo, la mostra collettiva d’arte contemporanea che riunisce molteplici espressioni artistiche, dalla fotografia alla pittura, passando per le installazioni e le performance.

Ospitata all'interno degli spazi delle Officine Forte Marghera e curata dal gallerista Carlo Gallerati, l'esposizione si terrà da oggi, martedì 9 agosto, fino a lunedi? 22 agosto e coinvolgerà ben quarantaquattro artisti: Gaia Adducchio, Marialuisa Angeletti, Candido Baldacchino, Michel Bedouin, Sebastiano Bianco, Diletta Boni, Roberto Bramati, Stella Carbone, Rocco Carnevale, Lorenzo Cerbone, Mathilda Cherry, Enrico Chiappini, Alessandro Cidda, Patrizio Cipollini, Bruno Colalongo, Laura Daddabbo, Daniele De Toni, Michele Di Donato, Camillo Di Tullio, Cecilia Dieci, Ketty Domesi, Francesco Esposito, Ivana Galli, Gerlando Giaccone, Beppe Giardino, Teresa Imbriani, Guido Laudani, Franco Mammana, Sergio Marcelli, Mauro Molinari, Vincenzo Monticelli Cuggio?, Fausto Moretti, Enrico Nicolo?, Claudio Orlandi, Sarah Palermo, Carlo Panza, Michela Petti, Shaghayegh Sharafi, Claudio Spoletini, Massimo Stefanutti, Bruno Tobia, Eva Tomei, Paola Vianale e Fabio Viscardi.

«Fuori luogo e? il nome che tre anni fa ho voluto dare a un’uscita speciale dallo spazio della galleria, resa possibile per la generosa proposta di collaborazione rivoltami da Ivana Galli insieme con altri artisti veneti – spiega Gallerati –. Grazie a loro ho scoperto le aree e le strutture delle Officine Forte Marghera e l’intensa attivita? creativa e divulgativa che vi si svolge all’interno. La terza edizione propone opere riunite secondo una sequenza di contenuti, forme, toni, colori, e infine ordinate a coppie, plasmando ventidue accostamenti inattesi ma puntuali. Il senso collettivo e? nel respiro simultaneo dei lavori e nei dialoghi di idee, parole e azioni che nascono e si evolvono tra chi li ha fatti».

«La Sezione Officine del Forte Marghera e? un luogo che da molto tempo ospita artisti al lavoro nei propri atelier, residenze e laboratori aperti. Per questo si e? pensato di organizzare anche quest’anno una mostra che faccia rivivere la natura del posto come officina creativa, presentando al visitatore gli artisti locali al fianco di quelli forestieri e offrendogli l’opportunita? di capire cosa c’e? dietro l’opera e come viene realizzata» racconta Ivana Galli.

La mostra è visitabile fino al 22 agosto, dalle ore 19.00 alle 23.00. Durante il periodo dell'esposizione saranno inoltre proposti al pubblico incontri, conversazioni e letture critiche. Ospite speciale sarà Sandro Miller, con alcune opere dalla collezione privata Pamela Campaner. L’iniziativa verrà realizzata anche grazie alla Fondazione Forte Marghera e all’associazione culturale Rosso Veneziano.