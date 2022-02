Allo Spazio Thetis arriva “I-STANZE”, la mostra che raccoglie undici linguaggi artistici differenti

Undici ex uffici dell'Arsenale Novissimo di Venezia diventano le culle creative di undici artisti: allo Spazio Thetis arriva la mostra I-STANZE, un’esposizione innovativa che non tratta un tema predefinito, ma mette in luce le diverse poetiche degli autori coinvolti, presentando opere influenzate dai recenti avvenimenti e dall’evoluzione del loro sentire.

I mondi personali creati da undici artisti prendono così forma all'interno di altrettanti uffici temporaneamente liberi, che diventano vere e proprie sedi simboliche di ogni specifica espressione autoriale: Spazio Thetis, infatti, da sempre interessato ad esplorare le interazioni tra arte e impresa attraverso il filo conduttore della sensibilita? ambientale, ha chiesto a undici creativi (di età e nazionalità differenti) di mettere in relazione la loro poetica con l’attuale momento storico. Si tratta di un percorso artistico, quindi, che si dipana attraverso differenti modalita? espressive: «Le risposte, le piu? diverse, si sono rivelate vere e proprie istanze, necessita? improrogabili, che reclamano di essere espresse e manifestate – spiegano gli organizzatori dell’esposizione –. La mostra mette in risalto i percorsi creativi individuali ma, allo stesso tempo, vuole evidenziare la condizione dialettica dell’artista tra l’io e la collettivita?».

A dare vita a questa pluralità di linguaggi sono stati chiamati Claudia Buttignol, Paolo Frascati, Laura Guilda, Filippo La Vaccara, Armando Lovato, Lorenzo Marini, Roberto Mazzetto, Ankon Mitra, Marica Moro, Francesca Saccani e Cristina Treppo. L’iniziativa prevede inoltre un intervento site specific di Nicolò Pellarin.

L'opening e gli orari di visita

L’inaugurazione si terrà sabato 26 febbraio, alle ore 17, presso Spazio Thetis (Tesa 106 dell’Arsenale Novissimo), alla presenza di tutti gli artisti coinvolti.

La mostra aprirà ufficialmente al pubblico dal 28 febbraio al 7 aprile e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, previa prenotazione via mail. Nel rispetto della normativa vigente, per accedere agli spazi e? obbligatorio esibire il green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina.