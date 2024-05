In mostra allo Iuav Daniele Calabi, l'architetto che riprogettò i Tolentini

L’Università Iuav di Venezia ricorda Daniele Calabi (Verona, 1906 – Venezia, 1964), l'architetto che ha progettato la riconversione dell'ex convento dei Tolentini, oggi sede centrale Iuav, con una mostra ad hoc. La mostra “Daniele Calabi. Il piacere dell’onestà. Opere veneziane”, a cura di Maura Manzelle, inaugura oggi, giovedì 30 maggio e resta aperta fino al 14 ottobre, nella nuova Galleria del Rettorato, da poco restituita alla spazialità architettonica originaria. La mostra nasce da una doppia ricorrenza: il 14 ottobre 1964 il Demanio consegnava in uso gratuito e perpetuo il complesso dei Tolentini all’allora Istituto Universitario di Architettura di Venezia (oggi Università Iuav di Venezia) e Daniele Calabi moriva prematuramente il 12 novembre dello stesso anno. Lo ricorda ancora oggi la lapide posta da docenti e studenti nell’ingresso al chiostro dell’ex convento.

Daniele Calabi – “costruttore che diviene architetto” – dopo una formazione da ingegnere ha proseguito gli studi laureandosi in architettura. Il suo lavoro sullo spazio parte da esigenze funzionali e costruttive a cui dà espressione formale, con grande attenzione al valore figurativo dei materiali: «il piacere dell’onestà» nel costruire, come annota, è contemporaneamente un modo di operare e un obiettivo. Dopo una intensa attività in Italia e in Francia negli anni ’30, la fuga e i lunghi anni passati in Brasile a seguito della emanazione delle leggi razziali, rientra in Italia. Lavora su tutto il territorio nazionale basando lo studio a Padova, è l’adesione allo Iuav di Samonà e la partecipazione alla grande stagione dei concorsi veneziani che lo porta, all’inizio degli anni ’60, a trasferire da Padova, che trova ormai “pesante”, a Venezia lo studio e la famiglia.

Per Iuav ha realizzato apppunto la sistemazione della nuova sede nell’ex convento dei Tolentini, che ora accoglie la mostra sulle sue opere veneziane: la Colonia marina di Padova “Principi di Piemonte”, realizzata nel 1935-1937 a Lido Alberoni – Venezia; il Concorso di idee per il piano regolatore generale del Comune di Venezia, 1956-1957; il Quartiere Aretusa a San Giuliano a Mestre Venezia del1956-1961; il Concorso per la progettazione alle Barene di S. Giuliano del 1959; la casa-studio Calabi al Lido di Venezia, 1961-1963; il Concorso nazionale per il nuovo Ospedale di Venezia, 1963; la sistemazione dell’ex convento dei Tolentini a nuova sede dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1960-1964, e infine la sua attività come docente allo Iuav nel 1958-1964.