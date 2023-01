La mostra su Kandinsky e le Avanguardie rimarrà aperta fino al giorno di Pasquetta

La mostra su Kandinsky e le Avanguardie organizzata e proposta al Centro Culturale Candiani di Mestre da Comune e Musei Civici (Muve), sarà prorogata fino al 10 aprile, giorno di Pasquetta. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Record di pubblico al Candiani

La mostra, aperta al pubblico lo scorso 30 settembre, è stata visitata da 25 mila persone, cifra record assoluto nella storia delle mostre del Candiani, e sta vivendo un crescendo continuo di visitatori, soprattutto tra i più giovani. «Kandinsky ha portato al centro la scena culturale mestrina come mai era ancora avvenuto. - afferma Brugnaro - Un'occasione per riscoprire il Candiani e le sue proposte. E non solo per i residenti, perché in questi mesi e per questa mostra, è decisamente cresciuto anche il flusso di visitatori dal Veneto e da fuori regione».

Viaggio nella mostra di Kandinsky al Candiani | VIDEO

Per la responsabile di Ca' Pesaro e curatrice della mostra, Elisabetta Barisoni, l'esperienza di organizzare mostre su un grande autore e il suo ambito, attingendo alle sole opere dei musei civici veneziani, «indica un modello da perseguire nella programmazione». «La mostra su Kandinsky - aggiunge - propone una raffinata selezione di capolavori del Novecento internazionale e italiano, pervenuti all’istituzione veneziana per volontà di grandi collezionisti, o attraverso acquisizioni o derivati da lasciti, come quelli di Lidia de Lisi Usigli, oppure acquisiti dal Comune di Venezia in occasioni di Biennali o ancora destinati a Cà Pesaro dal ministero della Cultura, da altre istituzioni o da aziende come Esso Standard Italia».

«Kandinsky e le avanguardie - commenta quindi Mariacristina Gribaudi, presidente di Muve - conferma la nostra volontà di dare il via ad una nuova fase della collaborazione con il Centro Culturale Candiani, forti delle importanti iniziative che ci hanno visti protagonisti a Mestre fin dal 2016».