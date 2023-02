Le mostre da non perdere a febbraio a Venezia e provincia

Tante mostre d'arte animano il territorio di Venezia e provincia nel mese di febbraio. Esposizioni temporanee allestite nei principali musei e poli di cultura veneziani, che si affiancano agli allestimenti permanenti. Di seguito le 10 mostre più interessanti da non perdere (e se non vi bastano, è possibile consultare qui l'elenco completo).

De' visi mostruosi

Un percorso affascinante, che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani”. E la presenza di 18 disegni autografi di Leonardo, compresi per la prima volta in Italia alcuni fogli della Collezione del Duca di Devonshire (DETTAGLI).

Kandinsky e le avanguardie europee

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee sono protagonisti di una rassegna al Centro Candiani di Mestre. L'evento è a cura di Elisabetta Barisoni, della Fondazione Musei Civici Veneziani. La grande esposizione è prorogata fino al giorno di Pasquetta incluso (DETTAGLI).

La mostra sui libri antichi

Venezia e i libri: una storia che si intreccia da secoli: la Serenissima è stata una delle capitali mondiali della stampa, coi torchi che muovevano interessi e capitali cospicui e con Aldo Manuzio che inventò le edizioni tascabili e il “carattere italico”, il corsivo che troviamo ancora oggi nei programmi di scrittura (DETTAGLI).

Personale di Simon Berger al Museo del Vetro

Dopo il grande successo riscosso dalla solo exhibition di Tony Cragg, il Museo del Vetro di Murano è pronto ad accogliere un’altra grande mostra. Dal 28 gennaio 2023 al 7 maggio 2023 gli spazi museali di Fondamenta Marco Giustinian 8 ospiteranno Shattering Beauty, personale di Simon Berger, artista svizzero famoso in tutto il mondo per i suoi ritratti incisi nel vetro (DETTAGLI).

Tramalogie: la nuova mostra a Palazzo Mocenigo

Dal 2 febbraio al 20 agosto, il Museo di Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo, propone Tramalogie. La Donazione di Anna Moro- Lin, mostra a cura di Chiara Squarcina, promossa dal Comune di Venezia – Fondazione Musei Civici di Venezia, a poco più di due anni dalla scomparsa dell’artista (DETTAGLI).

Pangea

Lo Spazio Thetis, luogo noto per le importanti mostre di arte contemporanea ospitate od organizzate, nonché per la sua attenzione verso i giovani, offre ai vincitori del Premio Accademie Arte Emergente della Biennale di Viterbo Arte Contemporanea 2022 l’opportunità di confrontarsi e sperimentare per la prima volta l’organizzazione di una mostra (DETTAGLI).

Mostra fotografica Epidermica

Sabato 4 febbraio alle 17.30 allo Spazio Mostre Battistella (San Donà di Piave, Venezia) inaugura “Epidermica” la personale del fotografo padovano Michele Mattiello. In esposizione una quarantina di scatti organizzati in tre sezioni (DETTAGLI).

Giovani artisti in mostra a Noale

Il Comune di Noale propone anche quest’anno la rassegna artistica Noal@rt 2023. Un progetto espositivo nato nel 2017, dall’intuizione di un giovane noalese, Manuel Rossetto, da sempre appassionato di arte, in collaborazione con l’allora assessore alla Cultura professoressa Lidia Mazzetto, con il duplice obiettivo: promuovere il lavoro di giovani artisti e nel contempo valorizzare in maniera nuova gli spazi espositivi presenti a Noale. Una proposta che si è rinnovata con l’assessore alla Cultura Annamaria Tosatto, che ha deciso l’apertura a tutte le arti e forme creative (DETTAGLI).