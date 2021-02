Scala Contarini del Bovolo: orari e aperture straordinarie a Carnevale

Anche il gioiello tardo-gotico e rinascimentale di Venezia torna ad essere visitabile. L'accesso sarà gratuito per i veneziani e costerà 5 euro per i turisti

La cultura riapre in “zona gialla” e anche a Venezia si ricomincia con la speranza di una nuova stagione. Il pubblico potrà visitare la Scala Contarini del Bovolo, splendido esempio dell’architettura tardo-gotica e rinascimentale, unico nel suo genere nella città di Venezia, nelle settimane del mese di febbraio nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).

Apertura a Carnevale della Scala Contarini del Bovolo

La prossima settimana, in concomitanza con gli ultimi giorni di Carnevale, verrà aperta anche nelle giornate di lunedì e martedì con il medesimo orario. La Scala accoglie il pubblico in totale sicurezza. Sono stati riattivati infatti tutti i protocolli adottati nella scorsa primavera, che prevedono, oltre alla messa in atto delle norme di igienizzazione, il numero contingentato degli ingressi limitato a 10 persone per turno, l’obbligo della mascherina e il distanziamento lungo il percorso di visita.È confermato l’ingresso gratuito per i residenti a Venezia, mentre per gli altri visitatori il costo del biglietto è di 5 euro.