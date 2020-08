La Settantasettesima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografia sbarca all’M9: dalle ore 15 di mercoledì 2 settembre fino al 12 settembre sarà possibile visitare la sezione VR (Virtual Reality) Expanded al terzo Piano del Museo. L’M9 rientra infatti tra i soggetti che garantiranno la proiezione delle opere di questa sezione con l’allestimento al terzo piano di una VR Lounge aperta al pubblico e dotata di visori VR, in cui gli spettatori potranno esplorare presenta 28 progetti immersivi in concorso, 8 opere fuori concorso - Best of VR (selezione internazionale delle migliori opere VR) e 4 progetti sviluppati nel corso delle edizioni di Biennale College Cinema – VR. Un totale di 40 opere in Virtual Reality, provenienti da 24 Paesi.

L’M9 - Museo dell’900 di Mestre aderisce al network Satellite Programme di cui fanno parte altre importanti realtà a livello nazionale ed internazionale come l’Istituto di arte e cultura di Barcellona, il Comédie di Ginevra, l’INVR. SPACE di Berlino, l’Espace CENTQUATRE-PARIS – Diversion di Parigi e la Fondazione Giacomo Brodilin di Modena/Piacenza solo per citarne alcuni. La collaborazione con la Biennale è stata siglata attraverso un documento formale e rappresenta il punto di partenza del nuovo dialogo tra la Fondazione di Venezia e la Biennale.

L’M9 ha preso tutte le misure necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza e secondo le prescrizioni necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria, i visitatori potranno visionare le opere di Venice VR Expanded, riservate ad un pubblico di età pari o superiore a 14 anni, nella fascia oraria selezionata al momento dell’acquisto del biglietto, scegliendo tra quattro slot della durata di 1 ora e 40 minuti, con ingresso alle ore 15, 17, 19 e 21.

In occasione di Venice VR Expanded, dal 2 al 12 settembre, M9 - Museo del ’900 riapre l’esposizione permanente dalle ore 15 alle 21 con tariffa speciale.

I biglietti sono disponibili su www.m9museum.it a partire dal 31 agosto e direttamente in Museo dal 2 settembre con questa formulazione:

Ingresso singolo Venice VR Expanded 10 euro (accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 40 minuti)

Ingresso singolo Esposizione permanente M9 10 euro

Ingresso singolo Venice VR Expanded + Esposizione permanente M9 15 euro (l’accesso alla sezione Venice VR Expanded per slot di 1 ora e 40 minuti)

Abbonamento Venice VR Expanded 60 euro (comprende 5 ingressi alla sezione Venice VR Expanded e 2 ingressi all’esposizione permanente di M9 - Museo del ’900. Al momento dell’acquisto dell’abbonamento si dovranno indicare gli slot orari di accesso per la sezione Venice VR Expanded).

Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni, che non possono accedere a Venice VR Expanded, dal 2 al 12 settembre, alle ore 15 e alle ore 17, M9 propone il laboratorio didattico A Box of stories al prezzo agevolato di 4 € a partecipante.