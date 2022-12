Torna Motobabbo, il motoraduno solidale di Natale

Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande e importante della provincia di Venezia. Giunto alla 19° edizione, Motobabbo ha già donato decine di migliaia di euro a Casa Nazareth di Chirignago, il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà guidato da Suon Licia Farinelli. L'appuntamento è per sabato 10 dicembre 2022.

Dalla Piazza di Mirano, partirà una sfilata in costume da Babbo Natale per le vie della città, fino a raggiungere Casa Nazareth per il momento più atteso: la consegna dei regali ai bambini. Per questa edizione è prevista la partecipazione di oltre mille moto.

Il programma della giornata

11:00 Inizio del ritrovo in piazza Martiri a Mirano 13:30 Estrazione lotteria

15:00 Accompagnati dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco, via alla 19° Edizione della moto sfilata. Si ricorda a tutti i partecipanti, che pur vivendo un momento di festa, va sempre e comunque rispettato il codice della strada

15:30 Arrivo a Chirignago, dove, ad accogliere i motociclisti, ci saranno i bimbi di Casa Nazareth e le autorità per un saluto, e un momento di convivialità.

Gratuito e aperto a tutti, Motobabbo unisce gli amanti delle due ruote per raggiungere un solo obiettivo: stare bene e far del bene. Non è prevista alcuna quota di iscrizione e non ci sono limiti di età. Moto, scooter, vespe, quad, sidecar, tutti i mezzi sono i benvenuti. Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni, è possibile scrivere a matteodiamante@gmail.com o telefonare al 348 8424264.