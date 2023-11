Da Mirano parte il Motobabbo 2023, la sfilata su due ruote in costume da Babbo Natale

Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande e importante della Regione Veneto: giunto alla XX edizione, l'evento si pone come unico obiettivo quello di donare interamente quanto raccolto (fondi, materiale didattico, generi alimentari e giocattoli nuovi) ai bimbi ospiti al centro diurno Casa Nazareth di Chirignago.

Dalla Piazza di Mirano, sabato 9 dicembre alle ore 15.00, partirà una sfilata in costume da Babbo Natale per le vie della città, fino a raggiungere Casa Nazareth per il momento più atteso: la consegna dei regali ai bambini. All’edizione 2022 hanno partecipato più di 1200 motociclisti provenienti da ogni parte d'Italia, un record che gli organizzatori sono determinati a battere quest’anno.

Gratuito e aperto a tutti, Motobabbo unisce gli amanti delle due ruote per raggiungere un solo obiettivo: stare bene e far del bene. Non è prevista alcuna quota di iscrizione e non ci sono limiti di età. Moto, scooter, vespe, quad, sidecar: tutti i mezzi saranno i benvenuti.