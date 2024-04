Motta a Mestre: il concerto al Parco Bissuola

Motta porta la sua musica sui palchi di tutta Italia e fa tappa al Bissuola Live di Mestre, nel Teatro del Parco Albanese, lunedì 13 maggio 2024. Gli appuntamenti della tournée vedranno il cantautore toscano esibirsi in uno spettacolo che riporta in uno spazio energico, ma anche intimo. Valore aggiunto lo danno anche i musicisti che lo accompagnano: in tour. Quest’estate, dopo l’esperienza travolgente sul palco dei Magazzini Generali di Milano a novembre, alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli dei Verdena, che porterà il basso all’interno della formazione. Insieme a lei troviamo Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), da sempre al fianco dell’artista, a cui si sono uniti nei live invernali Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

Francesco Motta è un cantautore e compositore con tre album in studio all’attivo e uno dal vivo, centinaia di palchi calcati, prima con i Criminal Jokers poi come solista, e diverse colonne sonore per documentari e film d’autore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, il suo rapporto artistico con il cinema è tuttora attuale: Motta sta lavorando a due colonne sonore per film italiani di prossima uscita. Tra i premi e i riconoscimenti per la musica, Motta è stato due volte vincitore della Targa Tenco per il miglior album (nel 2016 come Opera Prima con l’album La fine dei vent’anni, nel 2018 come Miglior Album in Assoluto con Vivere o Morire). Ad ottobre è uscito il suo ultimo album La musica è finita, lo stesso giorno inizia il tour nei club delle principali città d’Italia, che ha collezionato numerosi sold out.