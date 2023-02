"Mozart e le Sinfonie Giovanili" a Chioggia

L’orchestra di Padova e del Veneto a Chioggia con Mozart e le Sinfonie Giovanili tra cui l’overture per La finta giardiniera che è un’opera di Wolfang Amadeus Mozart, composta all'età di 19 anni. L'opera fu commissionata al musicista dal principe elettore di Baviera Massimiliano III e venne rappresentata al Salvatortheater di Monaco di Baviera nella stagione di carnevale del 1775. Introduce il M° Marco Angius.

Il programma

W.A.Mozart, Sinfonia in re maggiore K 207 A | Overture per la Finta giardiniera?

W.A.Mozart, Sinfonia n.10 in sol maggiore K 74?

W.A.Mozart, Sinfonia n.29 in la maggiore K 201

Nella sua lunga vita artistica l’Orchestra di Padova e del Veneto annovera collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo internazionale tra i quali si ricordano S. Accardo, P. Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, R. Buchbinder, R. Chailly, R. Goebel, P. Herreweghe, C. Hogwood, L. Kavakos, T. Koopman, A. Lonquich, R. Lupu, Sir N. Marriner, M. Maisky, V. Mullova, A.S. Mutter, M. Perahia, I. Perlman, S. Richter, M. Rostropovich, K. Zimerman. Nelle ultime stagioni si è distinta anche nel repertorio operistico, riscuotendo unanimi apprezzamenti in diversi allestimenti di Don Giovanni, Le nozze di Figaro e Così fan tutte di Mozart, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia e Il Signor Bruschino di Rossini, L’elisir d’amore, Don Pasquale, Lucia di Lammermoor e Lucrezia Borgia di Donizetti, Rigoletto di Verdi, La voix humaine di Poulenc e Il telefono di Menotti.