A Murano arriva una grande mostra che espone opere in vetro riciclato

Dal 7 settembre 2023 al 6 gennaio 2024 il Museo del Vetro di Murano ospita "Murano: Upcycling Glass", una mostra che per la prima volta propone una quarantina di opere realizzate dai maestri vetrai dell’isola con vetro industriale riciclato, un materiale con cui non sono soliti lavorare: si tratta infatti di un vetro prodotto da materia prima seconda, cioè da vetro riciclato trasparente e incolore, assolutamente diverso dal tradizionale vetro di Murano normalmente utilizzato.

A raccogliere la sfida sono stati quindici maestri provenienti da aziende concessionarie del Marchio della Regione del Veneto Vetro Artistico Murano, che si sono messi in gioco dimostrando che anche dai rifiuti in vetro possono nascere splendide opere d’arte, impreziosite dalle tecniche – come soffiatura, vetrofusione, lavorazione a lume, ma anche molatura e battitura – che hanno reso l’alto artigianato muranese un unicum nel mondo.

L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui temi del riciclo, dell’uso più consapevole delle materie prime e della sostenibilità, presentando un allestimento che ripropone, all’interno della Sala Brandolini, gli ambienti di un moderno loft domestico.

La mostra, a cura di Matteo Silverio, è promossa da Consorzio Promovetro Murano gestore del marchio Vetro Artistico® Murano, Regione del Veneto e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in collaborazione con Comune di Venezia, Fondazione MUVE, CoReVe – Consorzio Recupero Vetro e Compagnia Energetica Italiana, è realizzata con il supporto di rehub e Veritas, e l’apporto tecnico di Effetre Murano, Favini, Morasco Broker Assicurazioni e Officina Pinzon.

Le aziende coinvolte nell’iniziativa sono: Alessandro Mandruzzato, Artigianato Muranese, Barbini Specchi Veneziani, Costantini Glassbeads, Effetre Murano, Effe Vetreria Artistica, Ercole Moretti, Gambaro & Tagliapietra, NicolaMoretti, Seguso Gianni, Simone Cenedese, Vetrate Artistiche Murano, Wave Murano Glass, Yalos Murano e Zanetti Murano.

Murano: Upcycling Glass si inserisce all’interno delle iniziative di The Venice Glass Week 2023, il festival internazionale che dal 2017 la città di Venezia dedica all’arte vetraria, e sostiene il progetto di tutela dell’ecosistema lagunare proposto da Sea the change.

Il virtual tour (in lingua italiana e inglese) della mostra sviluppato da Ubikam è disponibile online.

Visite e attività didattiche

Per facilitare l’ottimale fruizione della mostra da parte del pubblico, durante tutta la durata della The Venice Glass Week (9-17 settembre 2023) in mostra sarà sempre presente un operatore culturale Artsystem pronto ad accogliere i visitatori. Durante il periodo di apertura della mostra, inoltre, Artsystem gestirà i servizi didattici dedicati alle scuole del territorio.