Dahmer, Bundy, Jack lo squartatore: a Jesolo una mostra su assassini, vittime e crimini seriali

È in arrivo a Jesolo un grande mostra ricca di curiosità e scene forti che illustrano il vero "True Crimes". Si intitola "Murders" (omicidi) l'esposizione che dal 25 aprile sarà ospitata negli spazi ex Bounty, in via Bafile 30.

In oltre 1000 metri quadrati di percorso espositivo sono passati in rassegna gli assassini seriali del passato e quelli più recenti, con un focus sulle modalità omicida e le tipologie di criminale. Ampio spazio viene dato all'evoluzione delle tecniche investigative dal XIX secolo e a quelle attuali introdotte dal “Criminal profiling” di ascendenza americana.

"Murders", spiegano gli organizzatori, «è anche un viaggio tra falsi miti, curiosità e indagini, molti degli oggetti originali appartenuti ai criminali seriali sono contestualizzati con la precisa ricostruzione della scena del crimine, come la cucina di Jeffrey Dahmer , la fossa comune di John Wayne Gacy, o la scena straziante del ritrovamento di una delle vittime di Jack lo squartatore, e ancora il maggiolino di Ted Bundy e molti altri».

Non sono tralasciati nomi e volti delle vittime, «molto spesso messe in secondo piano, e addirittura, poi, dimenticate, per lasciare spazio ai loro assassini. Per questo Murders rappresenta l’occasione per affrontare temi come la violenza, l’educazione alla legalità e la sensibilizzazione nei riguardi della vittima. I contenuti, infatti, intendono approfondire il fenomeno criminale in tutte le sue declinazioni, senza però spettacolarizzarlo, quanto analizzandolo nei suoi protagonisti e significati. Questa mostra non è adatta a persone particolarmente sensibili».

Per info e prezzi murdersexhibition.com