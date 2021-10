Palazzo Ducale e Museo Correr aperti fino alle 23

Sabato 30 e domenica 31 ottobre le porte di Palazzo Ducale e del Museo Correr resteranno aperte fino alle ore 23 per offrire un'esperienza di visita unica nell'area marciana, dove immergersi nella cultura, nella storia e nell'atmosfera di Venezia da un punto di vista privilegiato.

In particolare domenica 30 l'allestimento delle caffetterie richiamerà la notte di Halloween, con vere zucche illuminate. Le aperture serali di Palazzo Ducale e Museo Correr verranno replicate anche dal 3 al 7 dicembre, ad accogliere visitatori e residenti in laguna sempre fino alle 23. L'accesso ai Musei Civici di Venezia è gratuito per residenti o nati a Venezia, la caffetteria del Museo Correr è inoltre sempre accessibile a tutti, anche se non visitatori del Museo, con la sua vista mozzafiato su Piazza San Marco.

Tutti i musei saranno aperti lunedì 1° novembre, con orari consueti. Aperto anche il Museo Navale, che ospiterà i visitatori anche nei tre giorni del fine settimana, venerdì, sabato e domenica, per tutto novembre, dalle ore 11 alle 17.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...