Aperti tutti i Musei Civici di Venezia nel weekend lungo di Pasqua

Aperti tutti i musei civici veneziani in occasione della giornata di Pasqua, domenica 17 aprile e di Pasquetta. Il 18 aprile si potranno infatti visitare eccezionalmente anche la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro (dalle 10.00 alle 17.00), il Museo di Palazzo Mocenigo - Centro studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo (dalle 10.00 alle 17.00), il Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue (dalle 10.00 alle 17.00) e il Museo del Merletto di Burano (dalle 10.00 alle 16.00), sedi normalmente chiuse di lunedì.

A Palazzo Ducale, aperto dalle 9 alle 18, oltre alla bellissima mostra Venetia 1600. Nascite e Rinascite dedicata ai 1600 anni dalla nascita di Venezia, ospitata nell'appartamento del Doge fino a giugno con bigliettazione dedicata, è da non perdere lo straordinario intervento d'arte contemporanea di Anselm Kiefer, caratterizzato da un ciclo di dipinti creati appositamente per il Palazzo nel corso del 2020 e 2021, nello spazio e nella magnificenza della Sala dello Scrutinio, in serrato confronto con le trentatré tele monumentali del soffitto e con la valenza eroica dell’intero ciclo decorativo del Palazzo, a sottolineare il ruolo dell'arte contemporanea nella riflessione su temi universali, che trascende Venezia per aprirsi a visioni filosofiche attuali.

Non può mancare una visita al Museo di Palazzo Fortuny, recentemente restituito alla città, aperto dalle 10 alle 17. Un luogo di luce e di creatività che ora, grazie all‘impegno del Comune di Venezia e alla sussidiarietà con il privato, riapre al pubblico. I danni dell‘acqua alta del 2019 ne avevano reso impossibile l‘accesso ma questo tempo ha consentito di fare del Museo, dimora di Mariano Fortuny y Madrazo, un tempio laico di bellezza e innovazione dove, grazie ad una sapiente organizzazione, si è data autorevole collocazione alle diverse arti che caratterizzano l‘attività professionale di Fortuny. Visitabile ora tutto l'anno, il museo mantiene la vocazione di spazio espositivo temporaneo per l'arte contemporanea, ospitando al momento la Collezione Panza di Biumo di arte minimal statunitense.

Le collezioni permanenti dei musei civici sono visitabili gratuitamente per i nati e/o residenti a Venezia. Le biglietterie chiudono un'ora prima dell'orario di chiusura del museo.