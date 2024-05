Al Museo del Vetro di Murano "On the road", di Federica Marangoni

L’artista e designer veneziana Federica Marangoni si racconta nella mostra al Museo del Vetro di Murano, che apre il 19 maggio e dura fino al 24 novembre. Oltre cinquant’anni di carriera, una ricerca votata alla sperimentazione continua e pionieristica con diversi mezzi tecnologici e materiali, in cui persiste il rapporto speciale con il vetro, spaziando in modo eclettico e interdisciplinare nell’indagine creativa e comunicativa.

Un excursus che prende forma in diversi ambienti del Museo, in un percorso coinvolgente, in dialogo con l’architettura stessa. A partire dalle prime sperimentazioni con il vetro, dal 1970: anno in cui Marangoni apre a Venezia il suo Fedra Studio Design e inizia a usare questo materiale, lavorando con frequenza costante in molte fornaci muranesi. Progetta oggetti di design per la produzione, così come sculture in vetro e grandi installazioni, integrando video e la luce al neon, combinati con la trasparenza e la fragilità del vetro.

Dalla metà degli anni '70 l'artista rivolge la sua curiosità e la sua attenzione creativa a quel mondo tecnologico allora ancora allo stato embrionale. Una ricerca ininterrotta sul rapporto luce e artificio, realtà e finzione, gioco dell’effimero, della trasparenza, della mobilità virtuale dell’immagine.

La mostra

Ad accogliere i visitatori all’ingresso è La bricola, nata come installazione di luce su pavimento specchiante, realizzata per l’Euro-Domus di Torino nel 1971. Nel giardino trovano invece posto le grandi sculture multimediali, come la scala Go Up Ladder, esposta nel 2013 a Basilea, in cracked neon rosso e rete metallica.

Gli spazi esterni del museo accolgono inoltre opere in vetro degli anni '80, legate al tema del giardino e delle sue implicazioni simboliche. La Stanza della leggerezza raccoglie le opere realizzate dagli anni '80 ad oggi, che richiamano i concetti di aria, luce, volo, bellezza, archetipi di memorie antiche e allo stesso tempo eterne.

Lo spazio “ex Conterie” si articola in cinque sezioni: Il sogno fragile. Anni Settanta e Ottanta dove trova posto, tra gli altri, anche il gruppo Natura sotto vetro; "Elettronica madre di un sogno umanistico", che approfondisce la ricerca portata avanti dall’artista sull’uso della tecnologia nelle opere in vetro e sull’elettronica nell’arte e nella comunicazione; "Itinerari della memoria", con il modello in scala della fontana-scultura, "La trappola della memoria", opera pubblica realizzata per l’Expo 1992 di Siviglia; "La traccia", sezione tesa a dimostrare in modo particolare come il pensiero progettuale non si interrompe ma è piuttosto un labirinto dove esperienze, sogni, metafore, riferimenti alla storia si ammassano e ritornano come il flusso stesso del ricordo e del sogno; infine, Il volo, con la grandiosa installazione "Il volo impossibile", già esposta a Valencia e Barcellona.

La mostra è al Museo del Vetro (Fondamenta Marco Giustinian, 8, Murano). Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle18.00 (ultimo ingresso ore 17.00), e dal 3 maggio al 28 settembre, venerdì e sabato, dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Il biglietto del museo si può acquistare qui o sul posto, e si ricorda essere gratuito per i residenti a Venezia.