Apertura straordinaria del Museo di Torcello a Pasqua e Pasquetta

La Città metropolitana di Venezia, in accordo con San Servolo srl, aprirà al pubblico il Museo di Torcello domenica 17 aprile e lunedì 18 con orario 10.30 -17.30. A Pasquetta, inoltre, proporrà una visita guidata con il presidente del Centro Studi Torcellani, Marco Molin, che puntualizzerà alcuni aspetti della iconografia botanica presente nei numerosi esempi di decorazione architettonica, nei dipinti dove affiancano le figure dei Santi e le vicende della storia sacra ed infine negli oggetti d’uso comune.

La primavera è il momento migliore per godere dello spettacolo della Laguna di Venezia e l’occasione per recarsi in visita a Torcello, uno dei più antichi insediamenti lagunari, sede vescovile e di monasteri e cenobi. Un centro importante che ebbe un governo autonomo con Podestà e Consiglio con Magistrature e nobiltà proprie.

A testimonianza di questa storia c’è il Museo di Torcello, di proprietà della Città metropolitana di Venezia. Il complesso si trova nella Piazzetta dell’isola: uno spazio erboso attorniato dalla Chiesa di S. Fosca, dalla Basilica di S. Maria Assunta e dal Palazzetto gotico del XIV sec., un tempo sede del Consiglio dell’isola, e dal Palazzo dell’Archivio entrambi oggi sede del Museo.

Arrivo e rientro dall’isola con il trasporto pubblico locale ACTV (Linea 12: partenza Venezia F.te Nove ore 14,40 – arrivo a Burano ore 15,19 – Linea n. 9 da Burano ore 15,30 – arrivo a Torcello ore 15,35)