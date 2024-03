A Pasquetta il Museo di Torcello apre straordinariamente al pubblico

La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, in occasione del lunedì di Pasquetta, apre straordinariamente al pubblico il Museo di Torcello, invitando cittadini e gli ospiti che arriveranno in città ad una gita fuori porta nella Laguna Nord all’insegna della storia dell'isola e del museo.

Il Museo di Torcello ospita due sezioni espositive: la Sezione Archeologica espone una panoramica di ceramica greca; magno greca e romana; bronzetti votivi di guerrieri, animali, divinità; oggetti di uso personale e quotidiano; steli figurate di epoca romana, scultura greca e romana e una raccolta di gemme incise. La Sezione Medievale e Moderna, invece, documenta la storia di Torcello come centro urbano, con opere datate dal VI al XIX sec. Dalla Basilica dell’Assunta provengono mosaici e il Paliotto d’altare del XIII sec., e dalla distrutta Chiesa di Sant’Antonio un ciclo di dipinti della bottega del Veronese.