Al Teatro Kolbe arriva Music for Avapo Mestre per sostenere i malati oncologici

Al Teatro Kolbe prende il via Music for Avapo Mestre con tre concerti diversissimi tra loro, per accontentare tutti i gusti musicali. È una proposta del teatro Kolbe assieme all'associazione Avapo per raccogliere fondi per i malati oncologici. Entrata con offerta libera consapevole

Il programma

A cominciare sarà, il 13 ottobre, La Sezione Frenante, una progressive rock band veneziana nata negli anni ‘70. La formazione comprende un cantante e cinque strumentisti. Il gruppo ha al suo attivo tre pubblicazioni discografiche: "Metafora di un viaggio" (2014), "Nuove dimensioni" (2019), "Prigioniero di visioni" (2022). I testi delle composizioni sono ispirati alla letteratura e a temi di carattere scientifico e filosofico. Il repertorio si riallaccia alla grande musica del “progressive” storico, teso alla ricerca di originali soluzioni formali e tematici, che vedono il superamento dello schematismo della tradizionale forma canzone. La Sezione Frenante è formata da Luciano Degli Alimari: voce, Mauro Martello: flauto, sax; Antonio Zullo: chitarre; Mirco De Marchi: tastiere; Sandro Bellemo: basso; Alessandro Casagrande: batteria. Fonico: Gigi Campalto.

Seguirà il 27 ottobre lo Steffani Viola Ensamble, una formazione che nasce all’interno della classe di viola del M° Mario Paladin, docente del Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto e violista del Quartetto di Venezia. Nato come laboratorio di musica di insieme, in formazione di sole viole, il gruppo é costituito da strumentisti provenienti da varie aree geografiche ma accomunati dall’amore per la viola e per le sue preziose risorse timbriche. Il repertorio, molto variegato, spazia da J.S. Bach agli autori contemporanei. I suoi componenti anche se giovani studenti del conservatorio, sono già impegnati in attività concertistica in gruppi cameristici ed orchestre del territorio.

Infine l’11 novembre, sempre alle 21, ci sarà musica popolare e andina con cover degli Inti Illimani con il gruppo Suono Popolare.