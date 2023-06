Un'estate di musica dal mondo ai giardini di via Piave

Per tutta l'estate la musica fa da padrona a PortaVerde - I Giardini di via Piave con i concerti di Musica dal Mondo: musica di folklore come la pizzica e il tango si alterneranno a ritmi samba e brasiliani, concerti tributo a grandi artisti come Elton John e Barry White, fino alle sonorità rock, pop, folk e reggaeton. Un mix di generi che farà divertire e intratterrà il pubblico nelle calde serate estive.

Si parte il 21 giugno con la musica di Sismica, cover dance e reggaeton, e si prosegue il 22 con Del Barrio, musica argentina con show di tango per tutti.

I prossimi appuntamenti sono mercoledì 28 giugno con il tributo a The King con Roberto Elvis & Suspicious Band. Giovedì 29 giugno si cambia sound e si veleggia verso nuovi lidi con il concerto di musica balcanica e zingara di Zambra Mora: passione per la cultura e per la musica spagnola e medio orientale nonché per la musica balcanica e zingara lega i componenti del gruppo Zambra Mora che vanta diverse esperienze dal vivo sia a livello nazionale, sia internazionale. Diverse anche le partecipazioni ad importanti Festival Buskers.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il programma completo è disponibile online.