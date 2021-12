Domenica pomeriggio all'insegna di musica rock e aperitivi alla Terrazza Aperol

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Proseguono le domeniche musicali a Terrazza Aperol. Dopo i live delle scorse settimane, che hanno intrattenuto il pubblico, sarà l’energia e la potenza del duo “Rock the Piano” ad animare la scena con la loro performance fatta di grinta e pianoforte. L'appuntamento è per il 12 dicembre 2021, a partire dalle 17.

Paolo, Serena e l’idea inconsueta di fondere il rock e il grunge con il solo pianoforte è il punto di originalità delle canzoni che risultano rielaborate con una melodia travolgente.

Non solo musica però. Terrazza Aperol offre una proposta food davvero sorprendente che va dalla colazione fino al dopocena. Il menù, infatti, è stato studiato e firmato dagli chef stellati del Luogo di Aimo e Nadia - Alessandro Negrini e Fabio Pisani - che hanno pensato a una carta menù basata sulla stagionalità degli ingredienti, adatta per ogni tipo di esigenze e che sottolineasse ancora una volta il legame con la città lagunare.

Dai maccheroni con seppie “in tecia” e spuma di patate, ai moscardini in umido su crema di fagioli fino al tiramisù, per una proposta pranzo e cena sfiziosa e saporita. Il tutto unito dal fil rouge, o per meglio dire orange, di Aperol Spritz.