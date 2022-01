I musicanti di Brema, spettacolo per bambini al Teatro Momo

Le nuove avventure dei musicanti di Brema (prodotto da Teatro Due Mondi) apre al Momo di Mestre la seconda parte della stagione "Domenica a teatro", dedicata ai bambini e alle loro famiglie, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven.

È uno spettacolo con musica dal vivo con quattro attori in scena che incarnano i personaggi della nota fiaba I musicanti di Brema. Lo spettacolo si muove in uno spazio molto semplice, un piccolo se?pare? che fa da sfondo e da quinta agli attori i quali, attraverso gag comiche e canzoni, ci raccontano l’impresa di questa banda sempre in viaggio e di una cicogna, incontrata per caso. La missione di quest’ultima, consegnare un bambino a Madame Europe in via dell’Ospitalita?, diventa la missione di tutto il gruppo, il pretesto per parlarci del desiderio di un’Europa piu? ospitale e più accogliente.