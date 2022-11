I musici di Francesco Guccini portano a Mestre i successi del cantautore modenese

I successi di Francesco Guccini ripercorsi da cinque grandi musicisti che con lui hanno condiviso anni di carriera tra dischi e palcoscenico: venerdì 18 novembre (ore 21.00), al Teatro Corso di Mestre, Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarre e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni), Ellade Bandini (batteria e percussioni), Tiziano Barbieri (basso elettrico) danno vita al progetto I musici di Francesco Guccini, con cui ci accompagnano in un viaggio tra musica e poesia attraverso brani immortali quali ll vecchio e il bambino, La locomotiva, Autogrill, L'avvelenata, Auschwitz, fino a Noi non ci saremo, Canzone per un’amica, Vedi cara.

Canzoni senza tempo che uniscono generazioni di appassionati, per una serata speciale all’insegna della musica d’autore. Lo spettacolo recupera la data riviata lo scorso 13 maggio. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per la nuova data.

I musici di Francesco Guccini e? il progetto formato dai musicisti storici del Maestrone modenese che si propone di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso. Dal 2013 ad oggi hanno partecipato ad alcuni dei Festival più importanti d'Italia (dal Premio Tenco al Festival di Villa Arconati, da Lunaria al Carpi Summer Fest, da La Versiliana al Festival della Bellezza) e suonato nei più prestigiosi teatri italiani (tra gli altri, Teatro degli Arcimboldi, Teatro Carlo Felice, Auditorium Parco della Musica sala Santa Cecilia, Europauditorium).

Le chitarre e la voce di Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo, il basso di Tiziano Barbieri riempiranno due ore di spettacolo dal vivo. Ed e? con piacere che i Musici danno il bentornato a Ellade Bandini, uno dei batteristi protagonisti della storia della musica italiana e al fianco del Maestrone per più di trent'anni.

Per acquistare i biglietti: www.dalvivoeventi.it