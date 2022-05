Domenica di voli in mongolfiera, giochi e laboratori di aquiloni

Aquiloni, giochi e un volo indimenticabile in mongolfiera: una giornata all'insegna del divertimento che si terrà domenica 15 maggio agli impianti sportivi di via Argine San Marco Inferiore, a Musile di Piave. L'evento, dal titolo "Col nasino all'insù", è pensato appositamente per bambini e famiglie.

Si inizia dalle 15, con varie iniziative in calendario. A cominciare da un laboratorio educativo di strada, dove i più piccoli potranno cimentarsi sviluppando la loro creatività. Poi spazio a eventi di sport con il baby kung fu “Guerriero Dragone”, la ginnastica con “Il ballo della Gazzella”, il suono delle campane tibetane e i laboratori acchiappa sogni. Il clou sarà la possibilità di volare gratuitamente sopra a una mongolfiera. Durante la giornata sarà possibile costruire il proprio aquilone, creare una maglietta personalizzata (si consiglia di portarne una bianca da casa), disegnare e scattare la foto ricordo da portare a casa. E poi trucca bimbi, giochi, sorprese e intrattenimenti vari.

«Sarà una bella domenica - dichiara il sindaco di Musile - da vivere all'aria aperta, durante la quale i nostri bambini potranno imparare a fare gli aquiloni, gli aeroplani di carta, le magliette colorate e tante altre belle cose. Una giornata di festa, per stare insieme e fare felici i più piccoli. Il giro con una mongolfiera vera consentirà per davvero di stare con la testa tra le nuvole e il nasino all'insù. Sono molto contenta: credo che ogni bambino sogni di salire su una mongolfiera o quanto meno di vederla da vicino. Non vedo l'ora di salirci anche io con i miei bambini pur soffrendo terribilmente di vertigini».

Ma non è tutto. Tra i partecipanti sopra gli 8 anni ci sarà un'estrazione che consentirà di effettuare un volo, programmato per domenica 12 giugno, sopra la laguna di Venezia con una professionista di eccezione: Donatella Ricci, pilota sportiva di velivoli ultraleggeri e detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro. L'evento è organizzato dalla Città di Musile di Piave in collaborazione con i supermercati Maxì e il concessionario Ferri Auto.